В Омске завершен первый этап работ на улице Госпитальной

На улице Госпитальной в Омске завершился первый этап строительных работ, связанных с реконструкцией подъезда к Фрунзенскому мосту. Движение транспорта на данном участке возобновлено в ограниченном режиме: для автомобилистов открыта по одной полосе в сторону центра и в обратном направлении.
Городские власти призывают водителей проявлять особую осторожность при проезде через рабочую зону. Необходимо строго соблюдать требования как постоянных, так и временных дорожных знаков, а также учитывать присутствие строительной техники в непосредственной близости от проезжей части.
Полноценное завершение всех работ потребует дополнительных ограничений движения с 21:00 до 6:00 часов в конце февраля и марте текущего года. Первое временное ограничение начнется 27 февраля и продлится до утра 2 марта. Затем аналогичные работы пройдут в ночь с 6 на 10 марта и с 13 по 16 марта.
Департамент транспорта и дорожной деятельности администрации Омска рекомендует автомобилистам заранее планировать маршруты и при возможности использовать альтернативные пути объезда в указанные даты.
