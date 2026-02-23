Bild: Большинство немцев отказались от детей из-за дороговизны жизни

Большинство граждан Германии считают расходы на содержание детей неподъемными. Это следует из опроса института Insa, результаты которого приводит Bild.
Согласно исследованию, 55 процентов респондентов заявили, что не могут позволить себе рождение ребенка из-за высокой стоимости жизни.
Главным препятствием 81 процента опрошенных назвали слишком высокие траты на аренду жилья, продукты и электроэнергию. 59 процентов указали на налоги и социальные взносы, 58 процентов пожаловались на нехватку мест в детских садах. Почти половина (48 процентов) оценили поддержку государства как недостаточную, а 40 процентов заявили, что после рождения ребенка сильно потеряют в доходах.
— Большинство немцев, в том числе свыше 60 процентов из них в возрасте от 30 до 49 лет, считают, что в Германии в настоящее время просто невозможно позволить себе иметь детей, — заявил руководитель Insa Герман Бинкерт изданию, назвав ситуацию драматичной.
