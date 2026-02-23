Bild: Большинство немцев отказались от детей из-за дороговизны жизни

Главным препятствием 81 процента опрошенных назвали слишком высокие траты на аренду жилья, продукты и электроэнергию. 59 процентов указали на налоги и социальные взносы, 58 процентов пожаловались на нехватку мест в детских садах. Почти половина (48 процентов) оценили поддержку государства как недостаточную, а 40 процентов заявили, что после рождения ребенка сильно потеряют в доходах.