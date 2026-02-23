Вашингтон
Составность электричек увеличат до шести вагонов во Владивостоке после 23 февраля

Дополнительные вагоны включат в рейсы «Владивосток — Мыс Чуркин» и «Мыс Чуркин — Надеждинская».

Источник: PrimaMedia.ru

Компания «Экспресс Приморья» увеличит составность двух электропоездов до шести вагонов на маршрутах во Владивостоке с 24 по 26 февраля для комфорта пассажиров в часы пик, сообщает пресс-служба перевозчика.

Дополнительные вагоны появятся в рейсе № 7307/7308 «Владивосток — Мыс Чуркин» с отправлением в 18:26, а также в электропоезде № 6315 «Мыс Чуркин — Надеждинская», который отправляется в 19:20.

«23 февраля пригородные поезда в Приморье курсируют по расписанию выходного дня.», — уточнили в компании.

Популярность электричек выросла на 21% с начала года в Приморье.

За полтора месяца перевезено более 300 тысяч пассажиров.

Напомним, что жители Приморья стали чаще пользоваться электричками после введения единого городского тарифа. С начала года было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Это на 21% больше, чем за аналогичный период 2025 года.