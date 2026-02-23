Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды

Ранее Госавтоинспекция УМВД РФ по региону сообщила, что в крае перекрыли движение для автобусов и большегрузов на автодорогах А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с 0-го по 170-й километр. На трассе А-370 «Хабаровск — Владивосток» — с 33-го по 240-й километр.