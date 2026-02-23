Вашингтон
Аэропорт в Хабаровске закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды

Аэропорт в Хабаровске временно закрыли для приема воздушных судов из-за непогоды.

Источник: © РИА Новости

ХАБАРОВСК, 23 фев — РИА Новости. Аэропорт в Хабаровске временно закрыт для приема воздушных судов из-за непогоды, четыре самолёта «ушли» на запасной аэродром во Владивосток, сообщает авиагавань.

«В связи с прохождением циклона, сложными метеоусловиями (ледяной дождь, низовая метель, порывы ветра до 17 м/с) аэропорт Хабаровск закрыт для приема и отправки воздушных судов предварительно до 12.00 (05.00 мск)», — говорится в сообщении аэропорта в Telegram-канале.

Согласно сообщению, воздушные суда, следующие из Бангкока, Пхукета, Новосибирска, Екатеринбурга, отправлены на запасной аэродром во Владивосток.

Ранее Госавтоинспекция УМВД РФ по региону сообщила, что в крае перекрыли движение для автобусов и большегрузов на автодорогах А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» с 34-го по 533-й километр и подъезд к городу Комсомольску-на-Амуре с 0-го по 170-й километр. На трассе А-370 «Хабаровск — Владивосток» — с 33-го по 240-й километр.

По прогнозам синоптиков, Хабаровский край накрыла непогода с 22 по 24 февраля. Мокрый снег, метель, дождь, повышение дневных температур до плюс 7 градусов, порывистый ветер с усилением по долинам рек до 23 метров в секунду, на побережье до 25−30 метров в секунду.