От плясок спартанцев до хип-хопа: Как танец воспитывает в мальчиках характер и ломает стереотипы

Фраза «танцы — не для мальчиков» до сих пор звучит в родительских чатах и на кухнях. За ней чаще стоит тревога, а не агрессия: родители боятся, что танец «смягчит» характер и лишит ребёнка твёрдости. Однако этот страх вырос не из реальных угроз, а из устаревших представлений о том, каким «должен» быть мальчик. В разговоре с Life.ru основательница сети школ танцев «Синергия» Виктория Харитонова подчёркивает, что дисциплина в танце не имеет ничего общего со слабостью.