Фьючерс на золото превысил $5150 за унцию впервые с 30 января

На этой неделе ожидается сразу несколько значимых событий, которые отразятся на курсе валют. Прогнозируется снижение курса доллара с 23 февраля. Если сложить все факторы с началом налогового периода, можно ожидать доллар в диапазоне 76−79 рублей, но при позитивных сигналах из Европы он может закрепиться ближе к нижней границе.