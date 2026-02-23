Вашингтон
Фьючерс на золото превысил $5150 за унцию впервые с 30 января

Стоимость фьючерсных контрактов на золото с поставкой в апреле 2026 года преодолела психологическую отметку в 5150 долларов за тройскую унцию. Торги на бирже Comex зафиксировали рост котировок до уровня, который не наблюдался с 30 января.

Источник: Life.ru

По состоянию на 02:08 по московскому времени цена драгоценного металла достигла 5160 долларов за унцию, что на 0,58 процента выше предыдущих показателей. Уже спустя несколько минут, к 02:12 мск, рост ускорился — золото торговалось на отметке 5161,5 доллара, прибавив 0,61 процента.

Аналитики связывают повышение стоимости с рядом факторов, включая геополитическую напряженность и инфляционные ожидания инвесторов, которые традиционно рассматривают золото как защитный актив.

На этой неделе ожидается сразу несколько значимых событий, которые отразятся на курсе валют. Прогнозируется снижение курса доллара с 23 февраля. Если сложить все факторы с началом налогового периода, можно ожидать доллар в диапазоне 76−79 рублей, но при позитивных сигналах из Европы он может закрепиться ближе к нижней границе.

Больше новостей о финансах, рынках и бизнесе — читайте в разделе «Экономика» на Life.ru.