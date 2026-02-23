Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных, чтобы в период отпуска по уходу за ребенком родитель смог сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя, следует из проекта ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.