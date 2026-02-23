Вашингтон
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей

Минздрав намерен изменить правила оформления больничных для родителей в декрете.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных, чтобы в период отпуска по уходу за ребенком родитель смог сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя, следует из проекта ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из текста документа исключены упоминания о работе на условиях неполного рабочего времени или на дому как обязательных для сохранения выплат в период отпуска по уходу за ребенком.

Данное изменение дает больше свободы в совмещении декретного отпуска с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что через мессенджер Max можно закрыть больничный, пройти консультацию у врача и записаться на прием.