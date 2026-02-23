В Хабаровске 23 февраля небо озарит праздничный салют

В Хабаровске 23 февраля торжества ко Дню защитника Отечества начнутся с возложения венков и цветов к Вечному огню на площади Славы — церемония стартует в 10:30.
Кульминацией праздника станет праздничный салют: в 21:00 небо над городом раскрасят огни. Залпы произведут из шести гаубиц БС‑3, всего прозвучит 30 выстрелов. Запуск салюта организует сводный салютный дивизион мотострелкового соединения Восточного военного округа с позиций в районе стадиона имени Ленина. Артиллерийские залпы создадут характерную праздничную атмосферу Хабаровска.
Утренние и дневные мероприятия продолжатся в СЗК «Платинум Арена», где с 11:00 откроется патриотический форум «Народ и армия едины». Гости смогут увидеть современные образцы вооружения и трофейной техники НАТО: танк Т‑80БВМ, БМП‑2 «Бережок», бронеавтомобиль «Тигр», роботизированный комплекс «Уран‑6», багги «Ерофей» и машину разведки «РХМ‑10». В 12:00 на арене «Ерофей» прозвучит полуденный выстрел Героя России Азатбека Омурбекова.
Особое внимание уделено интерактивной площадке по БПЛА: посетители смогут управлять дронами на симуляторах с VR‑очками, опробовать мини‑дроны, увидеть образцы беспилотников, применяемых в специальной военной операции, и посмотреть тематический фильм.
Кроме того, гостей ждут выставки «Фронтовые газеты» и работы художников СВО, рок‑фестиваль, мастер‑классы по тактической медицине, встречи с ветеранами и около 12 тысяч порций солдатской каши.
Торжества пройдут также в других городах Хабаровского края, где жители смогут почтить защитников Отечества.