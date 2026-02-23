Более тысячи человек застряли на башне Tokyo Skytree: что произошло

Инцидент произошел в воскресенье в 20:15 по местному времени. Тогда на отметке около 30 м остановился один из четырех лифтов, ведущих на смотровые площадки. После неудачной попытки запустить его, к месту остановки подняли соседний лифт. Аварийные двери обеих кабин открыли, а между ними установили метровый мостик с поручнями, по которому пассажиры перешли в исправный лифт. Освободить людей удалось лишь к 02:02 ночи, почти через 6 часов.