Более тысячи человек застряли на башне Tokyo Skytree: что произошло

На башне в Токио 1 200 человек застряли на смотровой площадке Skytree из-за сломавшегося лифта. Аварийный подъемник с 20 людьми не работал почти 6 часов. В понедельник смотровые площадки закрыты для проведения проверки всех лифтовых систем. Об этом следует заявление компании.
Инцидент произошел в воскресенье в 20:15 по местному времени. Тогда на отметке около 30 м остановился один из четырех лифтов, ведущих на смотровые площадки. После неудачной попытки запустить его, к месту остановки подняли соседний лифт. Аварийные двери обеих кабин открыли, а между ними установили метровый мостик с поручнями, по которому пассажиры перешли в исправный лифт. Освободить людей удалось лишь к 02:02 ночи, почти через 6 часов.
Оператор башни Skytree принес извинения в связи с инцидентом и объявил о проведении всесторонней проверки лифтового оборудования. Однако причины нештатной остановки лифта остаются неизвестными.
Причины остановки лифта пока не установлены. В результате принято решение о закрытии смотровых площадок в понедельник, на который приходится национальный праздник — день рождения императора Нарухито.
В свою очередь в Мексике начались беспорядки на фоне ликвидации силовиками лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско» Немесио Осегера Сервантеса.