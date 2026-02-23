Сотни человек организовали митинг перед церемонией закрытия Олимпиады в Италии: что известно

В итальянском городе Верона, который принимает церемонию закрытия Олимпиады-2026, прошли протесты. Об этом сообщает РБК.
«Участники акции вышли на улицы города с плакатами и использовали дымовые шашки. На протестах также были видны флаги Палестины», — передает издание.
По имеющимся данным, в мероприятии участвовали несколько сотен человек.
Также уточняется, что местные жители недовольны организацией Олимпийских игр-2026 в Италии. Среди прочего отмечается, что объекты инфраструктуры не подверглись масштабной модернизации, а стоимость билетов на соревнования оказалась недоступной для многих граждан страны.
Как ранее информировал KP.RU, российские спортсмены приняли участие в закрытии Олимпийских игр в нейтральном статусе. Ранее в МОК допустили участие спортсменов в закрытии Игр в подобном формате.