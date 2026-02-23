Yle: В Финляндии откроют частную школу с обучением на русском и финском языках

Набор в финско-русский класс в Турку закрыт по решению городских властей с января 2025 года. Этот класс был основан в 1994 году и с 2003 года постоянно работал в школе Пуолала. Набор в класс изначально предусматривал обучение детей как из русских, так и из финских семей. Родители учащихся оспаривали решение городских властей в суде.