Yle: В Финляндии откроют частную школу с обучением на русском и финском языках

В городе Турку планируют открыть частную языковую школу, где обучение будет вестись на финском и русском языках. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.
Как заявила председатель родительского комитета финско-русских классов Екатерина Тяхкяпяя, школа откроется осенью 2027 года при условии получения необходимой лицензии. На начальном этапе в ней будут учиться около двадцати учеников с первого по третий класс, работать два учителя. В течение пяти лет планируется также ввести обучение на испанском, китайском и арабском языках.
— Мы ни в коем случае не хотим позиционировать себя только как финско-русская школа. Это языковая школа, где ученики смогут изучать несколько иностранных языков. Нас беспокоит, что в Турку все меньше языков преподают по расширенной программе, — заявила Yle Тяхкяпяя.
Обучение будет бесплатным, на начальном этапе работу школы профинансирует специально учрежденный фонд. В городской администрации к инициативе отнеслись положительно.
Набор в финско-русский класс в Турку закрыт по решению городских властей с января 2025 года. Этот класс был основан в 1994 году и с 2003 года постоянно работал в школе Пуолала. Набор в класс изначально предусматривал обучение детей как из русских, так и из финских семей. Родители учащихся оспаривали решение городских властей в суде.
Ранее сообщалось, что граждане Финляндии продолжают пересекать границу и работать на российской территории в рамках договора об аренде.