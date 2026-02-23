Эксперт рассказал о самых высоких зарплатах инженеров в России

«Наибольшие средние зарплатные предложения для инженеров в 2025 году были зафиксированы в сфере транспортного машиностроения — 121 523 рубля в месяц, продемонстрировав рост на 85% относительно предыдущего периода. В этой отрасли инженеры разрабатывают и проектируют транспортные средства и их компоненты, включая двигатели, ходовые части и системы безопасности», — сказал он.