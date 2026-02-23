Врач назвала продукты, повышающие тестостерон у мужчин

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Регулярное употребление продуктов, богатых полноценным белком, а именно рыбы, нежирного мяса, яиц, бобовых, необходимо для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона у мужчин, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.
«Для поддержания гормонального баланса и нормального уровня тестостерона важно регулярно включать продукты, богатые полноценным белком: рыбу, нежирное мясо, яйца, бобовые. Омега-3 жирные кислоты из морской рыбы и льняного масла улучшают состояние сосудов, снижают воспаление и положительно влияют на потенцию», — сказала Сластен.
Врач добавила, что цинк и селен, содержащиеся в морепродуктах, орехах и тыквенных семечках, необходимы для созревания сперматозоидов и профилактики простатита. А овощи и зелень обеспечивают организм антиоксидантами, которые защищают клетки от преждевременного старения.