Белоусов поблагодарил ВС РФ за службу и защиту страны

Глава военного ведомства подчеркнул преемственность ратных традиций и роль современных военных в обеспечении безопасности страны.
«Нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку», — заявил Белоусов.
Он также отметил решительность военнослужащих при выполнении поставленных задач.
«В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан», — добавил министр.
Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день поздравил граждан страны, ветеранов и личный состав Вооруженных сил с Днем защитника Отечества и подчеркнул значение этого праздника для национального единства и сохранения воинских традиций. Он отметил, что этот день символизирует уважение к защитникам страны и память о героических страницах истории, а также подчеркнул важность единства народов России.