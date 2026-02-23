Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белоусов поблагодарил ВС РФ за службу и защиту страны

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества и отметил их стойкость при выполнении воинского долга. Об этом он сообщил 23 февраля в поздравлении, опубликованном Министерством обороны России в мессенджере MAX.

Источник: Дмитрий Харичков/ТАСС

Глава военного ведомства подчеркнул преемственность ратных традиций и роль современных военных в обеспечении безопасности страны.

«Нынешнее поколение военнослужащих с честью выполняет свой воинский долг, при решении поставленных задач неизменно демонстрирует высокий профессионализм, стойкость и взаимовыручку», — заявил Белоусов.

Он также отметил решительность военнослужащих при выполнении поставленных задач.

«В условиях специальной военной операции военнослужащие действуют четко и решительно, проявляют несгибаемую волю, отвагу и преданность Родине, надежно защищают военно-политические интересы государства и мирную жизнь граждан», — добавил министр.

Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день поздравил граждан страны, ветеранов и личный состав Вооруженных сил с Днем защитника Отечества и подчеркнул значение этого праздника для национального единства и сохранения воинских традиций. Он отметил, что этот день символизирует уважение к защитникам страны и память о героических страницах истории, а также подчеркнул важность единства народов России.

Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.
Читать дальше