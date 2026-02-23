Белоусов поблагодарил ВС РФ за службу и защиту страны

Президент РФ Владимир Путин ранее в этот день поздравил граждан страны, ветеранов и личный состав Вооруженных сил с Днем защитника Отечества и подчеркнул значение этого праздника для национального единства и сохранения воинских традиций. Он отметил, что этот день символизирует уважение к защитникам страны и память о героических страницах истории, а также подчеркнул важность единства народов России.