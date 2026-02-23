Минпросвещения готовит для родителей пособие по воспитанию дошкольников

Ранее сообщалось об изменениях в школьной программе по обществознанию. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2026 года этот предмет будут изучать только ученики 9−11-х классов. Соответственно, его исключат из программы восьмого класса. Переход на новые учебные планы планируют осуществлять поэтапно в течение двух лет.