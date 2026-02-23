Минпросвещения готовит для родителей пособие по воспитанию дошкольников

Министр пояснил, что цель инициативы — укрепить партнёрство между семьёй и детским садом. Новые материалы должны помочь родителям лучше понимать особенности развития ребёнка.
«Семья и детский сад — партнёры. Для развития взаимодействия мы готовим просветительские материалы, которые помогут родителям лучше понимать возрастные особенности детей и то, как их учитывать в семейном воспитании», — сказал он.
Также министерство планирует запустить единый цифровой ресурс для воспитателей и родителей. На нём разместят полезные методические материалы.
Ранее сообщалось об изменениях в школьной программе по обществознанию. Министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что с 1 сентября 2026 года этот предмет будут изучать только ученики 9−11-х классов. Соответственно, его исключат из программы восьмого класса. Переход на новые учебные планы планируют осуществлять поэтапно в течение двух лет.
