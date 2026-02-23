16-летний Франческо из Италии, автор песни Donbass, terra rossa («Донбасс, красная земля»), признался, что его самая заветная мечта — встреча с президентом России Владимиром Путиным. Подросток, который с рождения не может говорить, создал композицию с помощью искусственного интеллекта, вдохновившись борьбой жителей Донбасса.
Песня была написана в свободный вечер и стала первым произведением Франческо. Позже он создал еще несколько композиций. Клип на Donbass, terra rossa сняли в Луганске, а сама песня прозвучала на церемонии открытия фестиваля «RT. Док: Время наших героев» в Москве 21 февраля.
— Возможно, этот фестиваль поможет мне осуществить мою самую заветную мечту — дать о себе знать, а может быть, даже встретиться с президентом, который спас свою страну от пропасти 90-х и сделал ее такой же сильной, какой она всегда была: Владимиром Путиным, — сказал юноша в интервью ТАСС.
Ранее киностудия «Ленфильм» начала съемки документального фильма под рабочим названием «Мечты под огнем» о начинающих актерах из новых российских регионов, которые оказались не на сцене, а в бомбоубежищах. Лента рассказывает о студентах Российского государственного института сценических искусств из Донбасса, чьи мечты о театральной карьере столкнулись с реалиями военных действий. Проект ставит своей целью обратить внимание на человеческие судьбы, оставляя политические события и войну лишь фоном повествования.