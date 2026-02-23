Посольство РФ: туристы вернутся на Кубу после завершения кризиса с топливом

Российские туристы вернутся на Кубу после завершения топливного кризиса в республике, заявили в посольстве РФ в Гаване.
«Уверены, российские туристы вернутся на гостеприимную кубинскую землю после нормализации ситуации с поставками на остров авиакеросина», — отметила дипломатическая миссия в своём Telegram-канале.
В посольстве отметили, что, согласно данным Минтранса, плановые вывозные рейсы, в рамках которых российские авиакомпании должны были забрать с Кубы путешественников из РФ, завершены. Дипломатическое представительство уточнило, что девять самолётов доставили в Москву из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина почти 4,3 тыс. пассажиров.
В сообщении также обращается внимание, что более двух недель российские дипломаты постоянно контактировали с кубинскими авиационными властями для возвращения туристов на Родину. Соответствующую помощь путешественникам из России каждый день оказывали сотрудники генерального консульства РФ в Гаване.
Напомним, последний вывозной самолёт с российскими туристами вылетел с Кубы в Россию 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля 04:30 мск). Он взял курс на аэропорт Шереметьево. Ранее Минэкономразвития РФ призвало путешественников из России воздержаться от поездок на Кубу в связи с топливным кризисом.