Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Посольство РФ: туристы вернутся на Кубу после завершения кризиса с топливом

Посольство РФ в Гаване заявило, что плановый вывоз с Кубы российских туристов завершён.

Источник: Аргументы и факты

Российские туристы вернутся на Кубу после завершения топливного кризиса в республике, заявили в посольстве РФ в Гаване.

«Уверены, российские туристы вернутся на гостеприимную кубинскую землю после нормализации ситуации с поставками на остров авиакеросина», — отметила дипломатическая миссия в своём Telegram-канале.

В посольстве отметили, что, согласно данным Минтранса, плановые вывозные рейсы, в рамках которых российские авиакомпании должны были забрать с Кубы путешественников из РФ, завершены. Дипломатическое представительство уточнило, что девять самолётов доставили в Москву из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина почти 4,3 тыс. пассажиров.

В сообщении также обращается внимание, что более двух недель российские дипломаты постоянно контактировали с кубинскими авиационными властями для возвращения туристов на Родину. Соответствующую помощь путешественникам из России каждый день оказывали сотрудники генерального консульства РФ в Гаване.

Напомним, последний вывозной самолёт с российскими туристами вылетел с Кубы в Россию 21 февраля в 20:30 по местному времени (22 февраля 04:30 мск). Он взял курс на аэропорт Шереметьево. Ранее Минэкономразвития РФ призвало путешественников из России воздержаться от поездок на Кубу в связи с топливным кризисом.