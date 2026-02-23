Посольство РФ: туристы вернутся на Кубу после завершения кризиса с топливом

В посольстве отметили, что, согласно данным Минтранса, плановые вывозные рейсы, в рамках которых российские авиакомпании должны были забрать с Кубы путешественников из РФ, завершены. Дипломатическое представительство уточнило, что девять самолётов доставили в Москву из Варадеро, Гаваны, Кайо-Коко и Ольгина почти 4,3 тыс. пассажиров.