Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 февраля 2026

−15 градусов ожидается в Иркутске 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Погода в Иркутске 23 февраля 2026 года, к сожалению, не порадует сибиряков. В город вновь вернулись затяжные морозы.

Какой будет погода в Иркутске 23 февраля 2026.

В областном центре будет облачно, столбик термометра опустится до −15…-17 градусов. При этом будет дуть северный ветер со скоростью до 3−8 метров в секунду.

Осадки в Иркутске 23февраля 2026.

В городе осадков днем не ожидается, как и в целом по Иркутской области.

— В Приангарье переменная облачность, в северо-восточных районах местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, — сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре.

В регионе днем температура опустится до −17…-22 градусов, местами похолодает до −27…-32. В южных районах и горах Восточного Саяна при малооблачной погоде обещают −12…-17. Вот какой будет погода в Иркутске 23 февраля 2026.