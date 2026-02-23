Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 23 февраля 2026

Погода в Иркутске 23 февраля 2026 года, к сожалению, не порадует сибиряков. В город вновь вернулись затяжные морозы.
Какой будет погода в Иркутске 23 февраля 2026.
В областном центре будет облачно, столбик термометра опустится до −15…-17 градусов. При этом будет дуть северный ветер со скоростью до 3−8 метров в секунду.
Осадки в Иркутске 23февраля 2026.
В городе осадков днем не ожидается, как и в целом по Иркутской области.
— В Приангарье переменная облачность, в северо-восточных районах местами возможен небольшой снег. Ветер северо-восточный 5−10 м/с, — сообщили КП-Иркутск в региональном Гидрометцентре.
В регионе днем температура опустится до −17…-22 градусов, местами похолодает до −27…-32. В южных районах и горах Восточного Саяна при малооблачной погоде обещают −12…-17. Вот какой будет погода в Иркутске 23 февраля 2026.