План «Ковёр» введён в аэропортах Самары и Ижевска

Тем временем, Вооружённые силы Украины атакуют Татарстан. Жители Альметьевска сообщают о серии взрывов над городом и пожаре в одном из районов. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.