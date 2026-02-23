Вашингтон
План «Ковёр» введён в аэропортах Самары и Ижевска

Временные ограничения на полёты введены в двух российских аэропортах в Самарской области и Удмуртии. Об этом проинформировал пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

Источник: Life.ru

«Аэропорты Самара (Курумоч), Ижевск. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Тем временем, Вооружённые силы Украины атакуют Татарстан. Жители Альметьевска сообщают о серии взрывов над городом и пожаре в одном из районов. В небе были видны вспышки, после этого жители одного из районов сообщили о возгорании и задымлении. Официальной информации о последствиях атаки пока не было.

