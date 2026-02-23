Вашингтон
Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля 2026 года.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 февраля 2026 года.

Овнам не стоит зацикливаться на старых обидах, так как это может серьезно навредить отношениям, которые долго и упорно строились. Будет особенно печально, если это затронет близких людей.

Сигналы, которые могут появиться в этот день у Тельцов, будут напоминать о прошлых ошибках. Однако на самом деле они возникнут, чтобы представители этого знака зодиака смогли избежать их повторения и не допустить досадных промахов в будущем.

Встреча Близнецов с человеком, с которым были близкие отношения в прошлом, предоставит им возможность восстановить его доверие и укрепить связь. Звезды рекомендуют воспользоваться этой возможностью.

Раки, оценив свои недавние поступки, смогут понять, где и почему допустили ошибки. Это позволит исправить свои промахи. Кроме того, для этого появится достаточно времени и возможностей.

Львам необходимо примириться с теми, кого они обидели в последнее время намеренно или случайно. Признание своей вины поможет наладить отношения: собеседник это оценит и пойдет навстречу.

Негативные эмоции, которые могут одолевать Дев в этот день, не следует подавлять. Есть риск, что игнорирование этого может привести к различным проблемам со здоровьем.

У Весов попытка любой ценой убедить окружающих в своей правоте не приведет к успеху, поэтому не стоит тратить на это время и силы. Лучше найти более приятное, полезное и продуктивное занятие.

Скорпионам, возможно, предстоит столкнуться с ситуацией из прошлого, которая оставила неприятные воспоминания. Вместо того чтобы зацикливаться на них, лучше сосредоточиться на возможных перспективах, которые открываются в ближайшем будущем.

Стрельцам лучше воздержаться от любых празднований, даже если они имеют важные поводы. Веселья может не быть по различным причинам (как объективным, так и субъективным), а негативное послевкусие останется.

У Козерогов 23 февраля может быть не самый удачный день для общения с близкими и любимыми. Существует высокая вероятность конфликта, поэтому следует постараться ограничить общение.

У Водолеев в этот день может возникнуть необходимость быстро принять решение — в профессиональной или финансовой сфере. Не стоит этого бояться: иногда нехватка времени служит отличной мотивацией для правильного выбора.

Рыбам в этот день будет полезно заняться творчеством. Это касается даже тех из них, чья работа не связана с креативом. Творческий подход поможет решить даже самые сложные технические задачи.