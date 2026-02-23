Рудченко: доходы Долиной после скандала с квартирой просели на треть

«Без массовых концертов доходы Долиной могут упасть чуть ли не на треть. Безусловно, цены билеты на концерты Долиной выросли по сравнению с 2024—2025 годом на две-три тысячи. Повышение стоимости билетов зависит, конечно, от инфляции. И второй момент, команда артистки, возможно, также пытается заложить, грубо говоря, по 1000 рублей на каждый билет как определенный компенсационный доход в счет того, что мероприятий не так много, чтобы по монетизации не так сильно просесть. Площадка до 100 мест — это кулуарное мероприятие, больше репутационное. Хотя стоимость билетов на такие концерты будет достаточно высокой, если говорить в целом, то сборы по небольшим площадкам не дотянут до обычного гонорара Долиной в районе 3,5 миллионов, которые она озвучивает на те же корпоративы. То есть выступления на маленьких площадках — это для “поддержания” штанов и сохранения той публики, которая у нее осталась», — сказал эксперт.