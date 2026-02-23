Рудченко: доходы Долиной после скандала с квартирой просели на треть

После скандального суда из-за квартиры у певицы Ларисы Долиной возникла проблема с концертами. С начала года несколько крупных мероприятий организаторы отменили или перенесли шоу на осень. Из открытых источников известно, что у артистки запланированы концерты в одном из столичных клубов с площадкой на 91 место, где цена на билеты начинается от 9,5 тысяч рублей.
В беседе с aif.ru продюсер Павел Рудченко отметил, что из-за квартирного скандала доходы артистки просели на треть.
«Без массовых концертов доходы Долиной могут упасть чуть ли не на треть. Безусловно, цены билеты на концерты Долиной выросли по сравнению с 2024—2025 годом на две-три тысячи. Повышение стоимости билетов зависит, конечно, от инфляции. И второй момент, команда артистки, возможно, также пытается заложить, грубо говоря, по 1000 рублей на каждый билет как определенный компенсационный доход в счет того, что мероприятий не так много, чтобы по монетизации не так сильно просесть. Площадка до 100 мест — это кулуарное мероприятие, больше репутационное. Хотя стоимость билетов на такие концерты будет достаточно высокой, если говорить в целом, то сборы по небольшим площадкам не дотянут до обычного гонорара Долиной в районе 3,5 миллионов, которые она озвучивает на те же корпоративы. То есть выступления на маленьких площадках — это для “поддержания” штанов и сохранения той публики, которая у нее осталась», — сказал эксперт.
Рудченко подчеркнул, что артистов всегда интересуют большие площадки на тысячу и больше мест.
«Кассовые концерты были интересны всегда. На маленьких площадках концерты тоже дают заработок, но не он не сопоставим с большими. Если аншлаг, если sold out, то при цене билетов на концерты Долиной в столичном регионе от двух до пятнадцати тысяч, то выручка составляла 5−6 миллионов, это выше гонорара за корпоратив», — объяснил он.
По словам продюсера, большие концерты интересны для артистов и с точки информационного повода.
«Концерты на маленьких площадках не имеют такой широкой огласки, как на больших. И артист тут уже даже не только в доходах теряет, артист теряет в информационном аспекте, потому что массовые большие концерты рекламируются, они имеют другой статус. И, соответственно, здесь об артисте больше информации. Люди видят баннеры, рекламу, вспоминают лишний раз. Информационная отдача таких концертов больше, чем от кулуарных в небольших зальчиках. Конечно, для Долиной в нынешних условиях такие концерты — вариант заработка, потому что, по сути, или ничего, или хоть так», — резюмировал он.
Напомним, 2026 года начался для Долиной с череды отмен или переносов больших концертов. Так, 4 января концерт организатор отменил мероприятие в Туле. В петербургском БКЗ «Октябрьский» перенесли концерт «Юбилей в кругу друзей», с 25 февраля на 15 ноября. В столичном Доме музыки отменили юбилейный концерт артистки, анонсированный на 6 марта.