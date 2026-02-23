Ученые обнаружили связь между изменениями в глазах и развитием деменции

Стивен Вонг отметил, что традиционные клинические офтальмологические обследования в основном фокусируются на центральной сетчатке, однако именно в периферической части глаза скрываются важные ранние признаки болезни Альцгеймера. «Глаза действительно являются окном в мозг, но наше исследование показывает, что мы смотрели не на ту часть этого окна», — заявил он.