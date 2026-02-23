Ученые обнаружили связь между изменениями в глазах и развитием деменции

Исследователи Хьюстонского методистского госпиталя под руководством профессора биомедицинской инженерии Стивена Вонга обнаружили, что периферическая часть сетчатки глаза может стать новым инструментом для раннего выявления болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной 19 февраля в журнале Medical Xpress.
Стивен Вонг отметил, что традиционные клинические офтальмологические обследования в основном фокусируются на центральной сетчатке, однако именно в периферической части глаза скрываются важные ранние признаки болезни Альцгеймера. «Глаза действительно являются окном в мозг, но наше исследование показывает, что мы смотрели не на ту часть этого окна», — заявил он.
Профессор добавил, что после выявления изменений в сетчатке, происходящих до нарушения работы мозга, врачи смогут использовать рутинные офтальмологические обследования для диагностики и лечения заболевания за годы до начала потери памяти.
Исследования проводились на мышах, где ученые изучили поведение клеток Мюллера, поддерживающих сетчатку, на ранних стадиях болезни. Выяснилось, что в периферической сетчатке, где таких клеток больше, происходят выраженные клеточные и структурные изменения еще до появления других симптомов.
Также исследователи обнаружили повышение уровня белка аквапорин-4, который участвует в выведении метаболических отходов, связанных с болезнью Альцгеймера. Это было сопровождалось увеличением размера и количества глиальных клеток в периферической зоне сетчатки, что указывает на стрессовую реакцию тканей.
По словам Вонга, такие изменения свидетельствуют о попытках организма компенсировать нарушения до того, как система окончательно дает сбой на поздних стадиях заболевания. Ученый считает, что результаты исследования могут изменить подходы к диагностике и мониторингу болезни, а также стать основой для разработки препаратов раннего вмешательства.
Журнал Science Daily 26 января также сообщил о влиянии ожирения и гипертонии на риск развития деменции, подчеркивая, что высокий индекс массы тела и высокое кровяное давление являются прямыми причинами заболевания. Специалисты считают, что предотвращение или лечение этих состояний может снизить риск деменции в будущем.