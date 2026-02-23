Один аксессуар — и вы неузнаваемы: Как сделать модный лук из того, что уже висит в шкафу

Внешний образ зависит от настроения, самочувствия, сезона и актуальных тенденций, и часто хочется, чтобы он всегда был уникальным. При этом расширять гардероб или обновлять его каждый сезон бывает затратно. Один из эффективных приёмов — работа с манерой ношения и силуэтом. Многие вещи, давно находящиеся в гардеробе, можно стилизовать иначе. Например, у жакета можно поднять лацканы и зафиксировать их брошью. Такой приём меняет характер вещи и добавляет выразительности при минимальных затратах.