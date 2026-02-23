WP: США содействовали Мексике в ликвидации главаря наркокартеля Эль Менчо

Соединённые Штаты оказывали содействие специальным службам Мексики в операции, в рамках которой был уничтожен главарь наркокартеля «Новое поколение Халиско» (CJNG) по прозвищу Эль Менчо (настоящее имя — Рубен Осегера Сервантес), сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источник из числа должностных лиц США.
Собеседник журналистов рассказал, что рейд проводили мексиканские военные. При этом в операции также была задействована «совместная спецгруппа США и Мексики». В неё вошли представители структуры, созданной Пентагоном в январе 2025 года для борьбы с наркокартелями.
Она дислоцируется в штате Аризона. В составе структуры действуют военнослужащие, а также сотрудники разведывательных и правоохранительных служб. В статье отмечается, что группа на постоянной основе взаимодействует с мексиканскими военными. В частности, она занимается сбором информации о наркокартелях, которые ведут преступную деятельность на территории США и Мексики.
Напомним, о ликвидации Эль Менчо стало известно 22 февраля. Его уничтожили в муниципалитете Тальпа-де-Альенде в мексиканском штате Халиско. В ответ на действия силовиков члены CJNG устроили массовые беспорядки в шести регионах страны — Халиско, Мичоакане, Колиме, Тамаулипасе, Гуанахуато и Агуаскальентесе.