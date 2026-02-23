WP: США содействовали Мексике в ликвидации главаря наркокартеля Эль Менчо

Она дислоцируется в штате Аризона. В составе структуры действуют военнослужащие, а также сотрудники разведывательных и правоохранительных служб. В статье отмечается, что группа на постоянной основе взаимодействует с мексиканскими военными. В частности, она занимается сбором информации о наркокартелях, которые ведут преступную деятельность на территории США и Мексики.