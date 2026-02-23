Астроном Богачев: снижение солнечной активности благоприятно для людей

«По влиянию на людей, если исходить из того, что идут жалобы на высокую активность Солнца, то текущая ситуация, вероятно, благоприятна. Для науки такое Солнце, конечно, менее интересно. Почти наверняка уже через несколько дней, максимум недель, все восстановится», — пояснил специалист.