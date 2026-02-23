Астроном Богачев: снижение солнечной активности благоприятно для людей

На Солнце впервые с декабря 2021 года не наблюдается ни одного пятна, а впервые с 2024 года — до нуля снизилась вспышечная активность. Астроном, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с aif.ru объяснил, как это скажется на землянах.
Напомним, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что солнечная активность снизилась до значений, которые не наблюдались последние два года, спад продолжается.
Кроме того, сейчас на стороне Солнца, обращенной к Земле, не видно ни одного пятна. В последний раз такое можно было наблюдать лишь 11 декабря 2021 года.
«По влиянию на людей, если исходить из того, что идут жалобы на высокую активность Солнца, то текущая ситуация, вероятно, благоприятна. Для науки такое Солнце, конечно, менее интересно. Почти наверняка уже через несколько дней, максимум недель, все восстановится», — пояснил специалист.
Научных доказательств влияния вспышек на организм человека нет, однако зачастую земляне жалуются на плохое самочувствие во время геомагнитных бурь. В частности, ухудшается самочувствие у людей с хроническими заболеваниями, а также повышается тревожность, появляются раздражительность и проблемы со сном.
