Диетолог Кованова назвала опасные для здоровья супы

Супы на наваристых мясных бульонах могут ухудшить состояние при некоторых заболеваниях. Диетолог, нутрициолог Софья Кованова в беседе с aif.ru объяснила, от каких супов лучше отказаться.
«Наваристые мясные бульоны, солянка, жирный харчо, сливочные крем-супы с большим количеством соли и насыщенных жиров нежелательны при гипертонии, подагре, заболеваниях ЖКТ и склонности к отёкам. В этих случаях суп может ухудшить состояние», — объяснила нутрициолог.
Эксперт уточнила, что полезны почти всем легкие супы на овощном или нежирном бульоне с источником белка и клетчатки: уха, суп-пюре из брокколи, фасолевый, куриный с зеленью.