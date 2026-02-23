Турецкая фермерша выкормила брошенного ягнёнка и обрела хвостик на всю жизнь

По данным агентства, 20 дней назад овца принесла тройню, однако одного ягнёнка не подпустила к себе и не позволила ему пить молоко. Фермерша решила спасти животное и начала кормить его с помощью шприца и бутылочки. Теперь животное повсюду следует за своей спасительницей.