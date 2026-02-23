Вашингтон
Астроном Богачев: снижение активности Солнца понизит температуру на Земле

На Солнце в конце февраля исчезли пятна. До этого Солнце без единого пятна можно было увидеть лишь 11 декабря 2021 года. Астроном Богачев объяснил, как это повлияет на Землю.

Источник: Лаборатория солнечной астрономии (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)

Длительное пропадание пятен на Солнце может привести к снижению температуры на Земле, сообщил в беседе с aif.ru астроном, руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Напомним, в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что солнечная активность снизилась до значений, которые не наблюдались последние два года.

Кроме того, сейчас впервые с 11 декабря 2021 года на стороне Солнца, обращенной к Земле, не видно ни одного пятна.

«Для науки такое Солнце менее интересно. Считается, что длительное пропадание пятен может приводить к снижению температуры на Земле, то есть влиять на климат. Но до этого пока далеко. Почти наверняка уже через несколько дней или недель все восстановится», — пояснил специалист.

Ранее астроном Александр Киселев назвал последствия возобновления сильных вспышек на Солнце.

Специалист обратил внимание на то, что геомагнитная буря вызывает сильные возмущения в ионосфере по всей планете, что приводит к длительным и масштабным сбоям в связи и навигации.