Имущество экс-мужа Пелагеи Телегина объявлено в розыск из-за долгов в 71 млн руб

Иван Телегин является заслуженным мастером спорта, в составе сборной России он завоевал золото на Олимпийских играх 2018 года. На его счету также три бронзовые медали чемпионатов мира и победа в Кубке Гагарина. Последние несколько сезонов, с 2021 по 2024 год, хоккеист выступал за омский «Авангард». В прошедшем сезоне Телегин не выходил на лёд, однако официального заявления о завершении карьеры он не делал.