Гонорар Долиной за выступления в барах составляет 5 миллионов рублей

Билеты на концерт Ларисы Долиной в одном из московских клубов стоят от 9,5 тыс. руб., а самые дорогие продаются за 18,5 тыс. рублей. Как отметил в беседе с aif.ru продюсер Сергей Дворцов, певица после скандальной истории с квартирой вдвое уменьшила расценки на свои выступления.
«Во-первых, у Долиной могут быть выступления редкие, этот влияет на гонорар. Так как она перед Новым годом в целом снижала ценники, то на сегодняшний день, думаю, ее гонорар составляет от 4 до 6 миллионов рублей за одно выступление. Ее гонорары упали буквально раза в два по сравнению с тем, что было раньше. До ситуации с квартирой у нее гонорар мог превысить 10−12 миллионов рублей», — поделился мнением эксперт.
Отметим, что после истории с судом из-за квартиры в Хамовниках Лариса Долина столкнулось с отменой или переносом больших концертов. Так, 4 января концерт артистки был отменен в Туле. Программа «Юбилей в кругу друзей», которая была запланирована на 25 февраля в петербургском БКЗ «Октябрьский», перенесена на 15 ноября. В столичном Доме музыки отменили юбилейный концерт артистки, анонсированный на 6 марта. Билеты на это шоу стоили от 3500 до 6500 рублей.