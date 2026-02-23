Гонорар Долиной за выступления в барах составляет 5 миллионов рублей

«Во-первых, у Долиной могут быть выступления редкие, этот влияет на гонорар. Так как она перед Новым годом в целом снижала ценники, то на сегодняшний день, думаю, ее гонорар составляет от 4 до 6 миллионов рублей за одно выступление. Ее гонорары упали буквально раза в два по сравнению с тем, что было раньше. До ситуации с квартирой у нее гонорар мог превысить 10−12 миллионов рублей», — поделился мнением эксперт.