Песня омички о романтической мечте прозвучала на федеральном канале

В эфире музыкального проекта «Конфетка» (16+) на телеканале ТНТ прозвучала песня уроженки Омска Ольги Фауст. Автор композиции, проживающая последние пятнадцать лет в Москве с мужем-кубинцем Джорданом и двумя сыновьями, написала произведение в декретном отпуске, когда увлеклась творчеством.
Песня под названием «Кубинец» рассказывает историю женщины, которая видит во сне романтическую встречу с молодым жителем острова свободы. На сцене шоу произведение исполнили певица Анна Семенович и музыкант Митя Фомин, придав композиции профессиональное звучание.
В ходе зрительского голосования песня омички набрала шестнадцать баллов и не вошла в число финалистов выпуска. Тем не менее, организаторы проекта отметили оригинальность замысла и вручил автору специальный приз за смелый авторский подход.
Напомним, Ольга не единственная омичка, которая пробовала свои силы в шоу. 7 февраля омичка Анастасия Орлова представила песню про родной город. Она отметила, что проект дает возможность обычным людям услышать свои песни в исполнении известных артистов.