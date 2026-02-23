Движение автобусов и фур остановлено на трассах Хабаровского края

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают в усиленном режиме: предупреждают водителей о гололеде и снежных заносах, советуют не лихачить и держать дистанцию. Но самый главный совет — по возможности вообще не выезжать за пределы городов и поселков, пока циклон не уйдет.