Движение автобусов и фур остановлено на трассах Хабаровского края

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают в усиленном режиме.

Источник: Комсомольская правда

Непогода в крае не отступает — идет сильный снег, на дорогах гололед. В связи с непогодой власти закрыли движение для автобусов и фур на двух ключевых трассах. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Речь идет об участках федеральных дорог:

А-376 «Хабаровск — Лидога — Ванино — Комсомольск-на-Амуре» (с 34-го по 533-й километр) и подъезде к Комсомольску (с 0-го по 170-й километр);

А-370 «Хабаровск — Владивосток» (с 33-го по 240-й километр).

Сотрудники Госавтоинспекции сейчас работают в усиленном режиме: предупреждают водителей о гололеде и снежных заносах, советуют не лихачить и держать дистанцию. Но самый главный совет — по возможности вообще не выезжать за пределы городов и поселков, пока циклон не уйдет.