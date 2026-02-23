Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словакия намерена остановить поставки электроэнергии на Украину: подробности

Фицо хочет остановить поставки электричества на Украину с 23 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении добиваться прекращения экспорта электроэнергии на Украину.

«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии», — сказал Фицо в видеообращении в соцсети.

Премьер-министр Словакии заявил, что его страна вправе принять ответные меры в виде прекращения энергопоставок в связи с блокадой Киевом транзита нефти и газа.

Похожая ситуация у Украины произошла с Венгрией. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока Киев продолжит блокировать нефтепровод «Дружба», Будапешт продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд.

Тогда Орбан тоже пригрозил Киеву прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если он не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».

В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия не даст себя шантажировать. Министр также подчеркнул, что Киев требует денег на конфликт, а сам нарушает соглашение с ЕС, блокируя транзит.

Ранее разлом произошел и в отношениях между Украиной и Венгрией. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал поступки Владимира Зеленского в адрес Братиславы и Будапешта его «худшей авантюрой».

Позднее эксперт также отметил, что судьба киевского главаря зависит от свержения правительства Венгрии.

В свою очередь Фицо заявил, что конфликт на Украине завершится до ноября 2027 года. Премьер считает, что конфликт с РФ поспешат урегулировать, так как разрыв с энергетикой РФ является «самоубийством».

Стоит отметить скандальное выступление Зеленского на Мюнхенской конференции. Там киевский главарь вновь критически отозвался о премьере Венгрии. В тот раз Зеленский перешел в откровенное хамство и вспомнил про живот премьер-министра. Как отмечал на днях российский сенатор Алексей Пушков, Евросоюз, куда так стремится попасть Киев, подталкивает саму Украину к трехлетнему сценарию конфликта. Тогда же российская сторона акцентировала, что ввод западных сил на Украину неприемлем.

Узнать больше по теме
Роберт Фицо: биография словацкого политика и премьер-министра
Роберт Фицо — политик, который уже в четвертый раз возглавляет правительство Словакии. Известен тем, что прекратил военную помощь Украине, критиковал санкции в отношении Росиии и позицию стран Запада по конфликту на Украине. Подробно о его биографии — в нашем материале.
Читать дальше