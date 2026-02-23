Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении добиваться прекращения экспорта электроэнергии на Украину.
«Завтра я нанесу визит в государственную компанию SEPS и попрошу ее, чтобы она остановила аварийные поставки электроэнергии», — сказал Фицо в видеообращении в соцсети.
Премьер-министр Словакии заявил, что его страна вправе принять ответные меры в виде прекращения энергопоставок в связи с блокадой Киевом транзита нефти и газа.
Похожая ситуация у Украины произошла с Венгрией. Тогда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что пока Киев продолжит блокировать нефтепровод «Дружба», Будапешт продолжит блокировать украинский военный кредит на €90 млрд.
Тогда Орбан тоже пригрозил Киеву прекратить экспорт электроэнергии на Украину, если он не возобновит транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба».
В свою очередь глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что Венгрия не даст себя шантажировать. Министр также подчеркнул, что Киев требует денег на конфликт, а сам нарушает соглашение с ЕС, блокируя транзит.
Ранее разлом произошел и в отношениях между Украиной и Венгрией. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал поступки Владимира Зеленского в адрес Братиславы и Будапешта его «худшей авантюрой».
Позднее эксперт также отметил, что судьба киевского главаря зависит от свержения правительства Венгрии.
В свою очередь Фицо заявил, что конфликт на Украине завершится до ноября 2027 года. Премьер считает, что конфликт с РФ поспешат урегулировать, так как разрыв с энергетикой РФ является «самоубийством».
Стоит отметить скандальное выступление Зеленского на Мюнхенской конференции. Там киевский главарь вновь критически отозвался о премьере Венгрии. В тот раз Зеленский перешел в откровенное хамство и вспомнил про живот премьер-министра. Как отмечал на днях российский сенатор Алексей Пушков, Евросоюз, куда так стремится попасть Киев, подталкивает саму Украину к трехлетнему сценарию конфликта. Тогда же российская сторона акцентировала, что ввод западных сил на Украину неприемлем.