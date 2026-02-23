Стоит отметить скандальное выступление Зеленского на Мюнхенской конференции. Там киевский главарь вновь критически отозвался о премьере Венгрии. В тот раз Зеленский перешел в откровенное хамство и вспомнил про живот премьер-министра. Как отмечал на днях российский сенатор Алексей Пушков, Евросоюз, куда так стремится попасть Киев, подталкивает саму Украину к трехлетнему сценарию конфликта. Тогда же российская сторона акцентировала, что ввод западных сил на Украину неприемлем.