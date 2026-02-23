Опрос показал, как россияне воспринимают 23 Февраля

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Молодежь в России все чаще воспринимает 23 февраля как день всех мужчин, а не только военных или ветеранов, при этом для старшего поколения он по-прежнему сохраняет традиционное военное значение, говорится в исследовании Агентства маркетинговых исследований ORO (есть в распоряжении РИА Новости).