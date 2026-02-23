Вашингтон
В ГД высказались о проведении популярного гендер-пати: «Кривляние и копирование»

Депутат Милонов назвал кривлянием проведение гендер-пати в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Практика организации вечеринок по случаю определения пола будущего ребенка — не более чем бездумное копирование западных обычаев, лишенное внутреннего содержания. Подобное мнение выразил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» — сказал Милонов в беседе с ТАСС.

По словам депутата, в российской традиции вопрос о публичном объявлении пола будущего малыша относится к исключительной компетенции самих родителей.

Как ранее писал KP.RU, по итогам 2025 года Санкт-Петербург стал лидером по числу заключенных браков и одновременно показал минимальный уровень разводов. Депутат Милонов тогда отметил позитивную динамику, сложившуюся в городе.

