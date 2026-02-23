Вашингтон
+1°
слабый дождь со снегом
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Онищенко оценил идею отказаться от использования бахил в поликлиниках

РИА Новости: Онищенко заявил, что проблем с утилизацией бахил нет.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Нет научно обоснованных данных о том, что использование бахил в поликлиниках наносит вред, утилизация медицинского инвентаря в России отлажена, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что использование бахил в больницах и поликлиниках создает больше проблем, чем пользы, а вместо них стоит применять грязезащитные трапы и коврики.

«Никаких научно обоснованных данных о том, что бахилы приносят вред, нет. Коврики, кстати, — это не новинка, они тоже применяются, имеется в виду пропитанные дезинфицирующими средствами, но они не решают проблему. Совмещать эти вещи надо», — сказал Онищенко.

Он добавил, что утилизация одноразового медицинского инвентаря может создавать проблемы, но в России эта система отлажена.