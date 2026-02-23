Дрессировщик Аксарян дал совет зоопарку, как помочь маленькой макаке Панчу

Пользователи соцсетей по всему миру следят за историей маленькой макаки Панча из японского зоопарка. От малыша отказалась мать, ее заменили плюшевой игрушкой-орангутангом. Сородичи Панча не были к нему добры и обижали маленькую макаку, которая бежала за помощью к плюшевой «маме». Как сотрудникам зоопарка помочь малышу, дал совет в беседе с aif.ru народный артист России, дрессировщик Азиз Аскарян.
«В таких ситуациях сотрудники должны забрать малыша, чтобы его не покалечили и, тем более, не убили взрослые особи. Такое бывает, что животные не принимают детенышей, тем более чужих. Его нужно отдельно воспитывать. Когда он подрастёт, окрепнет, то потихоньку можно вводить его в стадо этих обезьян. Но это возможно, только когда он уже сможет за себя постоять. Пока он маленький, хрупкий, его могут обидеть, поэтому о нем должны заботиться люди», — сказал он.
Дрессировщик отметил, что даже взрослая обезьяна может отказаться со своими сородичами.
«В моей практике был случай, когда обезьяна не любила общаться со своими сородичами. С людьми, с детьми это животное контактировало с удовольствием. А когда я в вольере пускал всех вместе погулять, эта обезьянка шла в угол, садилась там, обнимала свою мягкую игрушку. Причем никто специально не приучал, но вот контакт с детьми эту обезьяну очень радовал, а общение с сородичами было не нужно», — поделился он.
История маленькой макаки Панча началась в прошлом году. От него отказалась мать и сотрудники зоопарка дали детенышу плюшевого орангутанга. Трогательные видео и фото с маленькой макакой облетели соцсети, теперь миллионы пользователей по всему миру следят жизнью малыша.