Дрессировщик Аксарян дал совет зоопарку, как помочь маленькой макаке Панчу

«В таких ситуациях сотрудники должны забрать малыша, чтобы его не покалечили и, тем более, не убили взрослые особи. Такое бывает, что животные не принимают детенышей, тем более чужих. Его нужно отдельно воспитывать. Когда он подрастёт, окрепнет, то потихоньку можно вводить его в стадо этих обезьян. Но это возможно, только когда он уже сможет за себя постоять. Пока он маленький, хрупкий, его могут обидеть, поэтому о нем должны заботиться люди», — сказал он.