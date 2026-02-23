Вашингтон
В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников

Меньщикова: женщины с высшим образованием чаще становятся жертвами мошенников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Жительницы мегаполисов средних лет с высшим образованием чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенников, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова.

«Статистика говорит о том, что потерпевший у нас выглядит так: это женщина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющая высшее образование, официально трудоустроенная, проживающая в мегаполисе. Чаще всего потерпевшие именно в этом возрасте, именно женщины. Поэтому о том, что у нас чаще всего преступления совершаются в отношении пенсионеров — это неправда», — сказала Меньщикова.

По ее словам, способы мошенников основаны, как правило, на двух основных моментах. Первый — страх, в который аферисты вводят жертву и который обычно связан с отсутствием знаний о работе правоохранительных органов и получением дистанционных услуг. Второй — алчность, в эту категорию входят мошеннические схемы, связанные с инвестированием, когда потерпевшие хотят получить большой доход от краткосрочных вложений.