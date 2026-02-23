В Башкирии в начале недели пообещали понижение температуры до −25 градусов

В Башкирии пообещали умеренный ветер и понижение температуры до −25 градусов. Прогноз погоды на начало недели передали в Башгидрометцентре.
В понедельник, 23 февраля, спрогнозировали южный ветер и температура воздуха от −6 до −11°, по востоку до −1°.
Во вторник, 24 февраля, пообещали умеренный ветер. Ночью будет −13,-18°, по югу −20,-25°, днем −6,-11°, по востоку до −1°.
