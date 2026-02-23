В Хабаровском крае закрыты по метеоусловиям почти все аэропорты

В связи с невозможностью очистки взлетно-посадочной полосы от снега по метеоусловиям: ледяной дождь, низовая метель, порывы ветра до 17 метров в секунду — аэропорт не принимает и не отправляет рейсы, сообщает пресс-служба аэропорта Хабаровск.
Рейсы 401 и 402 за 23 февраля из Хабаровска в Охотск и обратно перенесены на 24 февраля. Вылет из Хабаровска — завтра в 09:10.
Аэропорт Чегдомына закрыт с 08.00 до 19.00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега. Рейсы 411 и 412 за 23 и 27 февраля из Хабаровска в Чегдомын и обратно объединены и перенесены. Вылет из краевого центра — 27 февраля в 08:50.
Аэропорт «Май-Гатка» (Советская Гавань) закрыт с 09:00 до 17:00 на очистку ВПП от снега. Рейсы 469 и 470 за 23 февраля из Хабаровска в Богородское и обратно перенесены на 24 февраля. Вылет из краевого центра — завтра в 13:00.
Рейсы 407 и 408 за 23 февраля из Николаевска-на-Амуре в Чумикан и обратно перенесены на 24 февраля по метеоусловиям Чумикана. Вылет из Николаевска-на-Амуре — завтра в 11:40.
Рейсы 403 и 404 за 23 февраля из Николаевска-на-Амуре в Аян и обратно перенесены на 24 февраля по метеоусловиям Аяна. Вылет из Николаевска-на-Амуре — завтра в 12.30.
Рейсы 415 и 416 за 22 февраля по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре — Нелькан и в обратном направлении перенесены на 24 февраля по метеоусловиям аэропорта вылета. Вылет из краевого центра — завтра в 10:05.