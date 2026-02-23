В Хабаровском крае закрыты по метеоусловиям почти все аэропорты

Аэропорт Чегдомына закрыт с 08.00 до 19.00 на расчистку взлетно-посадочной полосы от снега. Рейсы 411 и 412 за 23 и 27 февраля из Хабаровска в Чегдомын и обратно объединены и перенесены. Вылет из краевого центра — 27 февраля в 08:50.