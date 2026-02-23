Вашингтон
Аферисты стали начали обманывать мужчин в преддверии 23 февраля: вот каким способом

Мошенники стали внедрять схему обмана под видом обновления данных в военкомате.

Источник: Комсомольская правда

Мошенники начали рассылать мужчинам QR-коды для прохода в военкомат для якобы обновления данных по воинскому учету. Данные МВД передает ТАСС.

Схема выглядит следующим образом: жертве поступает звонок от лица, представляющегося сотрудником военкомата. Звонивший сообщает о необходимости актуализировать данные воинского учета и для этого требует оформить пропуск путем сканирования QR-кода в личном кабинете портала «Госуслуги». После того как гражданин выполняет инструкцию, связь с ним прерывается.

Через некоторое время жертве звонит лже-сотрудник Роскомнадзора, сообщает о подозрительной активности в личном кабинете на «Госуслугах» и настоятельно рекомендует связаться с техподдержкой.

Жертву также пугают тем, что на имя некоего гражданина Украины оформлена доверенность на распоряжение всеми сбережениями. Однако «успокаивают», сообщая, что перевод пока удалось заблокировать, и требуют дальнейшего выполнения инструкций — теперь уже от имени «сотрудника ФСБ».

Дальше — видеообыск от имени ФСБ: жертва показывает все ценное, а потом отдает курьеру «для следствия», после чего средства исчезают навсегда.

Как ранее писал KP.RU, мошенники стали заставлять людей самим звонить по предложенному номеру, чтобы выманить у них деньги.