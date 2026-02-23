Орбан: Украина затягивает войну ради продолжения финансирования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил украинские власти в намеренном затягивании военного конфликта с Россией. Соответствующее заявление он сделал на своей странице в соцсети X.
— Если война закончится, финансирование прекратится. План Украины: не допустить прекращения войны, — написал венгерский премьер.
Постоянный представитель Венгрии при Евросоюзе (ЕС) в пятницу, 20 февраля, выступил против выделения невозвратного кредита Украине в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на четыре осведомленных источника.
14 января председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия приняла соглашение о выделении займа Украине в размере 90 миллиардов евро в период с 2026 по 2027 год. При этом Венгрия, Чехия и Словакия 4 февраля официально отказались участвовать в еврофинансировании Украины на эту сумму.
Премьер-министры Венгрии и Польши Виктор Орбан и Дональд Туск устроили публичную перепалку в социальных сетях на почве поддержки Украины.