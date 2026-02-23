Стюардесса из Зимы стала полуфиналисткой международного конкурса «“Топ стюардесс — 2026”. Как сообщается на сайте конкурса, Евгения Михайлова — социолог по образованию, училась в Иркутском государственном университете. Сибирячке всегда нравилось работать с людьми, в этом она и нашла свое призвание.
— Авиация в её жизни не случайность. Это семейная история. Дедушка военный бортинженер, мама выросла в авиационной среде, — уточняется в сообщении.
За плечами Евгении пятилетний стаж в авиации и более чем 4 000 часов налёта. Она сама говорит просто: если знаешь, куда идёшь, то обязательно движешься вперёд. Такое стремление и привело её прямо в полуфинал. Сейчас Евгения продолжает осваивать бизнес-авиацию.
