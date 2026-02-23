Огненный ответ за Москву и Крым: Киев горько пожалел об атаках на РФ

Российские системы противовоздушной обороны отразили атаку БПЛА на столицу. ПВО уничтожили более 20 вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших в сторону города.
Первое сообщение о налете поступило в 14:56. В связи с инцидентом Росавиация ввела временные ограничения на работу четырех столичных аэропортов: Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданской авиации.
О деталях произошедшего и тактике противника в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Откуда запустили дроны.
Одним из главных вопросов после любой атаки остается происхождение беспилотников. По словам эксперта, сомнений в том, откуда они стартовали, практически нет.
«Беспилотные комплексы, которые сегодня пытались атаковать Москву, однозначно, были запущены с территории Украины. Потому что это большие беспилотные комплексы, которые невозможно перевезти через границу и собрать уже в России. Но важно, что эти комплексы оснащены шасси. Это позволяет им приземляться на территории РФ, заправляться и лететь дальше», — пояснил Максим Кондратьев.
Наличие шасси указывает на то, что используемые БПЛА являются не примитивными одноразовыми снарядами, а полноценными летательными аппаратами, способными к сложным многоступенчатым миссиям с промежуточными посадками.
Новый тактический прием ВСУ: почему атакуют днем, а не ночью?
Примечательно, что атаки БПЛА в последнее время все чаще происходят в светлое время суток, тогда как другие прифронтовые регионы привыкли к ночным налетам. Эксперт объяснил, с чем связана такая смена графика.
«Почему атаки происходят в дневное время суток? Это один из новых тактических приемов, но не супер свежий. ВСУ его периодически практикуют для того, чтобы создать эффект неожиданности для наших сил противовоздушной обороны. Вероятно, днем они пытаются маскировать беспилотники под малую частную авиацию, потому что днем она очень активна», — сообщил специалист.
Таким образом, противник пытается использовать «шум» в небе, чтобы затруднить идентификацию целей и растянуть время реакции ПВО.
Зачем украинским дронам сим-карты российских операторов.
Еще одной важной темой стала борьба с наведением беспилотников. В последнее время в российских регионах практикуется временное отключение мобильного интернета. Как выяснилось, эта мера напрямую связана с «начинкой» вражеских аппаратов.
«Украинские дроны зачастую летят по заранее загруженному полетному заданию полностью автономно. Но для чего им нужны сим-карты? Те, кто их отправляет, должны знать, долетели эти дроны или нет, где они находятся, были ли перехвачены. По дронам они могут вычислять, где находятся российские средства ПВО, чтобы планировать атаки в будущем. Для этого и нужны сим-карты. Зачастую в беспилотниках ВСУ находится сразу несколько сим-карт, поскольку в разных точках, где пролетают дроны, разное покрытие сетью мобильных операторов», — рассказал Максим Кондратьев.
Он добавил, что связь позволяет не только следить за судьбой дрона, но и оперативно вносить коррективы в его полет. Поэтому отключение интернета — это вынужденная и оправданная мера защиты.
«Отключение мобильного интернета — оправданная мера защиты при атаках дронов ВСУ. Это не единственная мера, но одна из всего комплекса по снижению эффективности вражеских беспилотников. Важно не только здесь и сейчас предотвратить атаку БПЛА, но и снизить эффективность последующих атак», — подчеркнул эксперт.
Можно ли узнать, откуда именно стартовал беспилотник.
Несмотря на то, что дроны сбиты, работа специалистов только начинается. Изучение обломков может дать ключ к обнаружению вражеских пусковых установок. Максим Кондратьев объяснил, на что именно обращают внимание эксперты.
«Можно ли по обломкам беспилотных комплексов определить место старта? Это возможно в случае, если сохранится полетный контроллер — это главный портовой компьютер, внутри которого есть специальная карта памяти, на которой хранится маршрут автономного полета», — отметил эксперт.
Он уточнил, что операторы не управляют такими аппаратами вручную от начала и до конца.
«В него заранее загружают полетное задание, и он 90%, а иногда и 100%, летит автономно. Дрон знает, куда ему лететь. На определенных этапах может вмешиваться оператор, но фактически у БПЛА есть основной маршрут для автономного полета, который записан в полетный контроллер. Первая точка в этом полетном задании, которая хранится внутри этого полетного контроллера, и есть точка старта», — резюмировал собеседник aif.ru.
Таким образом, если полетный контроллер не поврежден при падении или срабатывании ПВО, российские специалисты получают точные координаты места запуска, что позволяет наносить ответные удары по инфраструктуре противника.
Жесткий ответ на атаки.
Минобороны РФ заявило о массированном ударе по объектам ВПК и энергетики Украины в ответ на атаки Киева. Все цели поражены.
На всех направлениях («Север», «Запад», «Юг», «Центр», «Восток», «Днепр») российские подразделения улучшили положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ.
Общие потери противника за сутки составили около 1300 военнослужащих, уничтожены склады с боеприпасами и другая техника. Сбито 326 БПЛА и 7 снарядов HIMARS.