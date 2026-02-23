Аферисты придумали новую схему обмана с подписками: что важно знать

В пресс-службе «Мошеловки» рассказали, что злоумышленники направляют жертвам сообщения по электронной почте или в SMS, в которых, например, говорится об обнаружении нескольких скрытых подписок и содержится предложение отменить их по прилагаемой ссылке во избежание списания средств.