Аферисты придумали новую схему обмана с подписками: что важно знать

Злоумышленники начали направлять гражданам электронные письма, в которых сообщается о якобы обнаруженных скрытых подписках и предлагается их отменить. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка».
В пресс-службе «Мошеловки» рассказали, что злоумышленники направляют жертвам сообщения по электронной почте или в SMS, в которых, например, говорится об обнаружении нескольких скрытых подписок и содержится предложение отменить их по прилагаемой ссылке во избежание списания средств.
Там пояснили, что данная ссылка ведет на фишинговый сайт, точно копирующий интерфейс банка или платёжной системы. На этом ресурсе пользователя просят «войти в аккаунт» или «подтвердить карту», что и является целью аферы.
Как уточняется, наиболее уязвимой категорией для подобных атак выступают лица, регулярно приобретающие товары или услуги через интернет.
Подписками можно управлять только в самом сервисе или в магазине приложений — никаких писем и ссылок, предупреждают эксперты.
