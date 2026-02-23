Пять миллионов за выход: Долина потеряла треть доходов, но цены не снижает

«Долина не сможет компенсировать выступлениями в барах отмену больших концертов. Во-первых, для этого надо становиться артистом другого статуса, другого разряда, то есть уже переходить из больших топовых артистов в барные клубные артисты. Во вторых, в этом случае надо устраивать “чес” по барам, чтобы был такой же доход у команды, как при больших кассовых концертах. С учетом возраста Ларисы Александровны это очень тяжело, потому что артист выкладывается одинаково хоть на больших, хоть на маленьких площадках. За счет небольших локальных концертов компенсировать большие кассовые можно, если стоимость билетов будет в два-три раза больше, тысяч пятьдесят например, но не каждый ее фанат сможет выложить такую сумму, чтобы поддержать свою любимую артистку», — объяснил эксперт.