Пять миллионов за выход: Долина потеряла треть доходов, но цены не снижает

История с мошенничеством с квартирой Ларисы долиной повлекла за собой не только судебные разбирательства, но и ощутимые репутационные и финансовые потери. Отмена крупных концертов и перенос ряда выступлений повлияли на снижение доходов артистки. Эксперты отметили, что доходы от концертной деятельности просели на треть или даже вполовину.
Минус большие концерты, минус большие доходы.
Как отметил продюсер Павел Рудченко, доходы Ларисы Долиной после истории с квартирой просели на треть. Это связано, в первую очередь, с отменой крупных концертов, которые приносили артистке основной доход.
«Без массовых концертов доходы Долиной могут упасть чуть ли не на треть, — констатирует эксперт и добавляет. — Кассовые концерты были интересны всегда. На маленьких площадках концерты тоже дают заработок, но не он не сопоставим с большими. Если аншлаг, если sold out, то при цене билетов на концерты Долиной в столичном регионе от двух до пятнадцати тысяч, выручка составляла 5−6 миллионов, это выше гонорара за корпоратив», — объяснил продюсер.
По его словам, высокие цены на билеты на концерты на малых площадках не смогут полностью компенсировать потерю крупнобюджетных выступлений.
Из открытых источников известно, что стоимость билетов на концерт Долиной в одном из столичных клубов с площадкой на 91 гостя начинается от 9,5 тысяч рублей.
«Сборы по небольшим площадкам не дотянут до обычного гонорара Долиной в районе 3,5 миллионов, которые она озвучивает на те же корпоративы. То есть выступления на маленьких площадках — это для “поддержания” штанов и сохранения той публики, которая у нее осталась. Для Долиной в нынешних условиях такие концерты — вариант заработка, потому что, по сути, или ничего, или хоть так», — сказал Рудченко.
Продюсер Сергей Дворцов, в свою очередь, заявил, что Долина после истории с квартирой снизила свои расценки вдвое.
«Во-первых, у Долиной могут быть выступления редкие, этот влияет на гонорар. Так как она перед Новым годом в целом снижала ценники, то на сегодняшний день, думаю, ее гонорар составляет от 4 до 6 миллионов рублей за одно выступление. Ее гонорары упали буквально раза в два по сравнению с тем, что было раньше. До ситуации с квартирой у нее гонорар мог превысить 10−12 миллионов рублей», — поделился мнением эксперт.
Кулуарные концерты для самых преданных.
Выступления в столичных клубах с вместимостью до 100 человек, по словам Рудченко, имеют, скорее, репутационное значение.
«Долина не сможет компенсировать выступлениями в барах отмену больших концертов. Во-первых, для этого надо становиться артистом другого статуса, другого разряда, то есть уже переходить из больших топовых артистов в барные клубные артисты. Во вторых, в этом случае надо устраивать “чес” по барам, чтобы был такой же доход у команды, как при больших кассовых концертах. С учетом возраста Ларисы Александровны это очень тяжело, потому что артист выкладывается одинаково хоть на больших, хоть на маленьких площадках. За счет небольших локальных концертов компенсировать большие кассовые можно, если стоимость билетов будет в два-три раза больше, тысяч пятьдесят например, но не каждый ее фанат сможет выложить такую сумму, чтобы поддержать свою любимую артистку», — объяснил эксперт.
Помимо финансового аспекта, Рудченко обратил внимание на то, что клубные концерты не могут дать артисту важную информационную поддержку.
«Концерты на маленьких площадках не имеют такой широкой огласки, как на больших. И артист тут уже даже не только в доходах теряет, артист теряет в информационном аспекте», — говорит продюсер. Большие концерты рекламируются, имеют другой статус, привлекают больше внимания и напоминают публике об артисте. В то время как небольшие залы не могут дать такой эффект.
Возможно ли возвращение былой славы и массовой любви?
Несмотря на заявление представителей артистки о грядущем изменении имиджа и формата выступлений, эксперты скептически оценивают перспективы восстановления утраченной популярности.
«Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций каких-то творческих, имиджа, все это уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной», — считает Рудченко.
По его мнению, в спорной ситуации с недвижимостью артистка показала себя с нежелательной стороны, и эти действия «уже практически невозможно отбелить».