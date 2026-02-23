Россиянам ответили на критику использования бахил в поликлиниках

Научных доказательств того, что бахилы вредят в поликлиниках и больницах, нет. Об этом РИА Новости заявил академик РАН Геннадий Онищенко.
Ранее депутат Госдумы Бадма Башанкаев предложил отказаться от бахил и заменить их специальными ковриками, которые задерживают грязь.
Онищенко отметил, что такие коврики действительно используют, но полностью заменить бахилы они не могут. По его мнению, лучше применять оба способа вместе.
Он также сказал, что утилизация одноразовых медицинских принадлежностей может быть сложной, но в России эта система работает.
