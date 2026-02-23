Вашингтон
Семьи подмененных детей в роддоме Приморья подадут иск в Верховный суд

Семьи Семеновых и Москальковых хотят обратиться в Верховный суд.

Источник: Комсомольская правда

Семьи, чьи сыновья были подменены в роддоме города Лесозаводска Приморского края, планируют обратиться в Верховный суд России. Об этом сообщил адвокат пострадавших Александр Зорин.

«Мы получили решение кассационной инстанции. В Верховный суд России будем обращаться 25 февраля», — сказал юрист в интервью ТАСС.

Ранее KP.RU сообщал, что семьи Степановых и Москальковых подали в суд по делу о подмене новорожденных. В роддоме женщинам принесли детей с одинаковыми бирками.

Тогда в медучреждении заверили, что перепутаны только бирки. Однако одна из матерей спустя много лет решила провести ДНК-тест. Он показал, что дети выросли в разных семьях.

Пострадавшие, а также их биологические родители и другие близкие родственники подали иски с требованием компенсации в размере 30 миллионов рублей. Однако суды отклонили их заявления.