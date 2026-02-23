Новак: Россия помогает Кубе справиться с топливным кризисом

22 февраля стало известно, что авиакомпании «Россия» и Nordwind вывезли всех российских туристов с Кубы. Также стало известно, что авиакомпания «Россия» с 24 февраля отменит все рейсы на Кубу и обратно. При этом 11 февраля Министерство экономического развития РФ призвало граждан страны воздержаться от поездок на остров в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом.