Новак: Россия помогает Кубе справиться с топливным кризисом

Вице-премьер Александр Новак подтвердил, что Россия оказывает помощь Кубе на фоне острого топливного кризиса на острове. Соответствующее заявление он сделал, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

— Мы помогаем, идет в этом направлении работа, но детали не хотел бы сейчас раскрывать, — цитирует Новака РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты на Кубе активно занимаются вопросами вывоза туристов на фоне острого дефицита авиационного топлива.

22 февраля стало известно, что авиакомпании «Россия» и Nordwind вывезли всех российских туристов с Кубы. Также стало известно, что авиакомпания «Россия» с 24 февраля отменит все рейсы на Кубу и обратно. При этом 11 февраля Министерство экономического развития РФ призвало граждан страны воздержаться от поездок на остров в связи с чрезвычайной ситуацией с топливом.

Вернувшиеся с Кубы российские туристы сообщили о тяжелой ситуации в стране, в том числе об острой нехватке топлива для самолетов и о ежедневных длительных отключениях электричества.

