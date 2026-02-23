На закрытии Олимпиады Коростелев поднял Непряеву на плечи и пронес ее

Российский лыжник Савелий Коростелев во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр пронес на плечах свою соотечественницу Дарью Непряеву. Об этом сообщает «Чемпионат».
Во время парада спортсменов Коростелев поднял Непряеву на плечи и прошел с ней по стадиону. В церемонии также участвовали фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Церемония закрытия прошла 23 февраля в Вероне на стадионе Arena di Verona. Шоу получило название «Красота в действии».
На Олимпиаде российские спортсмены выступали в нейтральном статусе. Всего в соревнованиях приняли участие 13 атлетов. В активе сборной — одна медаль: серебро Никиты Филиппова в спринте.
